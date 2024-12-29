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Регион
29 декабря, 07:20

Зурабишвили в день инаугурации преемника сделала заявление

Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец Грузии

Пока ещё действующий лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что покинет резиденцию в день инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили. Соответствующее заявление она сделала в ходе обращения к сторонникам у президентского дворца.

«Я выйду отсюда. Я выйду к вам», — заявила Зурабишвили.

Напомним, инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в 11:00 по местному времени (10:00 мск) в здании парламента, расположенном рядом с резиденцией президента. Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. Накануне она также заявила, что не покинет президентский дворец.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Оксана Попова
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