Бывшего президента Грузии Зурабишвили лишили государственной охраны

Ранее было установлено, что в течение одного года после завершения своих полномочий президент, премьер-министр и спикер парламента сохраняли право на государственную охрану. Однако согласно новым поправкам в законодательство, если Конституционный суд подтвердит наличие нарушений в их деятельности, предоставление личной охраны не будет осуществляться. В прошлом году Конституционный суд Грузии выявил, что Зурабишвили нарушила Основной закон из-за несанкционированных визитов за пределы страны, которые не были согласованы с правительством.