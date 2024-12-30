Бывшего президента Грузии Зурабишвили лишили государственной охраны
Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили лишили государственной охраны из-за нарушения конституции страны. Об этом сообщает газета «Взгляд». Отмечается, что отсутствие госохраны свидетельствует о внесённых действующим главой Михаилом Кавелашвили изменениях в закон «О госохране».
Ранее было установлено, что в течение одного года после завершения своих полномочий президент, премьер-министр и спикер парламента сохраняли право на государственную охрану. Однако согласно новым поправкам в законодательство, если Конституционный суд подтвердит наличие нарушений в их деятельности, предоставление личной охраны не будет осуществляться. В прошлом году Конституционный суд Грузии выявил, что Зурабишвили нарушила Основной закон из-за несанкционированных визитов за пределы страны, которые не были согласованы с правительством.
Напомним, что 29 декабря в Грузии прошла инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась уйти с поста и потребовала проведения новых парламентских выборов. В день своей инаугурации она всё-таки подтвердила намерение покинуть президентский дворец. Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства.
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