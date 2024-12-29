Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность президента Грузии
Инаугурация Михаила Кавелашвили. Обложка © Sputnik Грузия
В здании парламента Грузии началась церемония инаугурации шестого лидера страны Михаила Кавелашвили. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия. Президент дал клятву защищать главные ценности государства.
Инаугурация президента Грузии. Видео © Sputnik Грузия
«Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества», — поклялся Кавелашвили.
Сообщается, что в торжественной церемонии также принимали участие члены семьи Кавелашвили, депутаты парламента, представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий, руководители Конституционного и Верховного судов, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, члены грузинского правительства, выборщики, которые избрали Кавелашвили, а также другие официальные лица и военные.
Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Тбилиси, он является бывшим футболистом. Так, он начал свою футбольную карьеру в клубе «Динамо» Тбилиси, а затем продолжил играть за различные клубы в Грузии, а также за рубежом. Кавелашвили — шестикратный чемпион Грузии (1990-1995), чемпион России (1995) и Швейцарии (1998). В 1995 году вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
Напомним, инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили проходит 29 декабря в здании парламента, расположенном рядом с резиденцией президента. Прежний лидер Саломе Зурабишвили сначала отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. Накануне она также заявила, что не покинет президентский дворец. Вскоре стало известно, что она согласна уехать из резиденции.