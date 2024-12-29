Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

В здании парламента Грузии началась церемония инаугурации шестого лидера страны Михаила Кавелашвили. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия. Президент дал клятву защищать главные ценности государства.

Инаугурация президента Грузии. Видео © Sputnik Грузия

«Я, Прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать Конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти Пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии граждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества», — поклялся Кавелашвили.

Сообщается, что в торжественной церемонии также принимали участие члены семьи Кавелашвили, депутаты парламента, представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий, руководители Конституционного и Верховного судов, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, члены грузинского правительства, выборщики, которые избрали Кавелашвили, а также другие официальные лица и военные.