Грузия выдворила 25 иностранцев, принимавших участие протестных митингах

В Грузии депортируют 25 иностранцев, которые принимали участие в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре, 10 человек из них уже покинули страну. Об этом сообщило МВД Грузии на своём официальном сайте.

«В рамках процедуры выдворения часть из них покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выдворена из Грузии в результате мер, принятых департаментом миграции», — рассказали в ведомстве.

Всего за два месяца из Тбилиси выдворили 91 человека из разных стран, в том числе граждан России.