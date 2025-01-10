«Играет очередную роль»: В Раде раскрыли истинную цель просьбы Зеленского к США
Депутат Рады Дубинский: Зеленский просьбой к США намерен продлить конфликт
Зеленский выдвинул США требования о предоставлении гарантий безопасности для продолжения конфликта, сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его мнению, исход конфликта уже очевиден, однако лидер киевского режима не упустит шанс извлечь дополнительную выгоду для себя.
«А ещё мне очень понравилось, что Зеленский «ещё раз переговорит с Трампом о НАТО», и ещё про то, что «мы можем требовать от США гарантии безопасности». Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну ещё на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к миру без гарантий безопасности. Кроме того, республиканец может пригласить президента России Владимира Путина на ужин в честь Дня благодарения в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. Как сообщают источники, существует вероятность сделки между США, Россией и Китаем, в рамках которой Вашингтон может уступить некоторые сферы влияния.
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