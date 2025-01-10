«Играет очередную роль»: В Раде раскрыли истинную цель просьбы Зеленского к США

Зеленский выдвинул США требования о предоставлении гарантий безопасности для продолжения конфликта, сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его мнению, исход конфликта уже очевиден, однако лидер киевского режима не упустит шанс извлечь дополнительную выгоду для себя.

«А ещё мне очень понравилось, что Зеленский «ещё раз переговорит с Трампом о НАТО», и ещё про то, что «мы можем требовать от США гарантии безопасности». Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну ещё на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка», — говорится в публикации.