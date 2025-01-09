В случае победы России в конфликте на Украине США будут вынуждены увеличить оборонные расходы более чем на $800 млрд до 2029 года. Такая сумма называется в докладе Американского института предпринимательства (AEI).

Как пишет Bloomberg, эксперты предрекают Киеву поражение, если Вашингтон прекратит выделять ему военную помощь. AEI считает, что это скажется и на положении европейских стран, входящих в НАТО, а также на позиции США в Азии, и соответственно, повлечёт за собой дополнительные оборонные расходы.

Так, подсчитано, что Вашингтону понадобится выделить $808 млрд для «сдерживания» России. В результате общий план расходов Пентагона до 2029 года может вырасти с $4,4 трлн до $5,2 трлн.