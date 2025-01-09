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9 января, 16:14

Названа сумма, в которую США обойдётся победа России на Украине

AEI: В случае победы России США придётся выделить $808 млрд на оборонные расходы

В случае победы России в конфликте на Украине США будут вынуждены увеличить оборонные расходы более чем на $800 млрд до 2029 года. Такая сумма называется в докладе Американского института предпринимательства (AEI).

Как пишет Bloomberg, эксперты предрекают Киеву поражение, если Вашингтон прекратит выделять ему военную помощь. AEI считает, что это скажется и на положении европейских стран, входящих в НАТО, а также на позиции США в Азии, и соответственно, повлечёт за собой дополнительные оборонные расходы.

Так, подсчитано, что Вашингтону понадобится выделить $808 млрд для «сдерживания» России. В результате общий план расходов Пентагона до 2029 года может вырасти с $4,4 трлн до $5,2 трлн.

«Анализ затрат для США в случае противостояния с победившей Россией, что может произойти после прекращения поддержки Украины, показывает, что помощь Киеву — это выгодное вложение для Америки», — заключили аналитики.

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Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине является его важнейшей задачей на мировой арене. Он не раз высказывал намерение завершить СВО в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызывало сомнения у политологов. А 7 января Трамп обещал, что попытается остановить конфликт за полгода.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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