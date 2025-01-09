Стала известна начинка «прощального подарка» Байдена Украине за $500 млн

В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО и боеприпасы класса «воздух — земля». Об этом сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на чиновника, личность которого не раскрыта.

«Администрация Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам министра обороны США Ллойда Остина, новый пакет военной помощи направлен на обеспечение истребителей F-16, переданных Киеву. Об этом он заявил на 25-м заседании группы западных стран, посвящённом координации поставок оружия Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.