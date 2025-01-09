Стала известна начинка «прощального подарка» Байдена Украине за $500 млн
В новый пакет помощи Киеву от США войдут ракеты ПВО и оборудование для F-16
В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО и боеприпасы класса «воздух — земля». Об этом сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на чиновника, личность которого не раскрыта.
«Администрация Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам министра обороны США Ллойда Остина, новый пакет военной помощи направлен на обеспечение истребителей F-16, переданных Киеву. Об этом он заявил на 25-м заседании группы западных стран, посвящённом координации поставок оружия Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.
Сначала поговаривали, что «прощальный подарок Байдена» Зеленскому составит 2 миллиарда долларов. Но в конечном счёте презент оказался куда скромнее. На Украине предположили, что это может быть связано со скандальным интервью Зеленского, на котором он несколько раз матерился. Отметим, что США не израсходуют все оставшиеся 4 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом на помощь. Более 2 миллиардов останутся под контролем администрации Дональда Трампа на случай, если потребуется продолжение поддержки Украины.
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