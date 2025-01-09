В Раде заявили об уменьшении помощи США с $2 млрд до $500 млн из-за мата Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за его интервью американскому журналисту Лексу Фридману с использованием мата, после которого объём военной помощи Киеву со стороны Вашингтона уменьшился с 2 миллиардов до 500 миллионов долларов.

«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации [Джо] Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского — обещали два миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить» , — иронизирует нардеп в Телеграм-канале.

Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана и ради этого даже перешёл на ненавистный русский язык. Он использовал нецензурную лексику в сторону западных союзников из-за недостаточной помощи. При этом в ходе беседы Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине. А сегодня стало известно, что Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи в 500 миллионов долларов.