Офис Зеленского оправдал его за русский мат в эфире и оскорбил украинцев
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский матерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана, потому что он использует лексику простых украинцев, заявил советник руководителя его офиса Сергей Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона. Почему чиновник решил переложить на простых украинцев ответственность за хамское поведение Зеленского, остаётся загадкой.
«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы... Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН», — подчеркнул представитель офиса Зеленского, оскорбив собственный народ.
Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана. Он перешёл на нецензурную лексику в сторону западных союзников из-за недостаточной помощи, допустив даже пару крепких фраз на русском. Кроме того, в ходе беседы Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине.