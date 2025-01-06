Владимир Зеленский матерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана, потому что он использует лексику простых украинцев, заявил советник руководителя его офиса Сергей Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона. Почему чиновник решил переложить на простых украинцев ответственность за хамское поведение Зеленского, остаётся загадкой.

«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы... Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН», — подчеркнул представитель офиса Зеленского, оскорбив собственный народ.