За пять лет Владимир Зеленский нажился на 100 миллиардов долларов США на трёх преступных схемах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого киевский режим обвиняет в госизмене. По его словам, главарь киевского режима и его приближённые обогатились за счёт пандемии коронавируса, строительных проектов правительства и конфликта с Россией.

«Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых...» — подчеркнул нардеп в своём телеграм-канале.