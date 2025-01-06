«Богаче Маска»: В Раде раскрыли, как Зеленский разжился $100 млрд
Нардеп Дубинский: Зеленский нажился на 100 млрд долларов на преступных схемах
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
За пять лет Владимир Зеленский нажился на 100 миллиардов долларов США на трёх преступных схемах, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого киевский режим обвиняет в госизмене. По его словам, главарь киевского режима и его приближённые обогатились за счёт пандемии коронавируса, строительных проектов правительства и конфликта с Россией.
«Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых...» — подчеркнул нардеп в своём телеграм-канале.
Депутат Рады отметил, что Зеленского «привели к сказочному обогащению» вакцинация и маски во время пандемии, позволившие заработать до миллиарда долларов, а также правительственная программа «Большая стройка», которая принесла около восьми миллиардов. За счёт боевых действий Зеленский обогатился ещё на 50 миллиардов. Также нардеп упомянул регулярные «откаты» от органов власти Украины.