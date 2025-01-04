В Раде назвали Зеленского «шизофреником, из-за которого страдает полмира»

Решение Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через территорию Украины является серьёзной проблемой для многих стран. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, до сих пор пребывающий в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.