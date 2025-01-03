«Сложное положение»: На Западе бьют тревогу из-за решения Киева по газу

Приняв решение о прекращении транзита газа из России в Европу, Украина поставила себя в затруднительное положение. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канада «The Duran».

«Так как газ уже не поступает по трубопроводам из РФ, то украинцы не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение», — считает Меркурис.