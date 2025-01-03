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Регион
3 января, 02:43

Тимошенко окрестили «газовой принцессой» и призвали высказаться по остановке транзита

Нардеп Дубинский призвал Тимошенко обозначить позицию по транзиту газа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, обратился к Юлии Тимошенко с просьбой высказать свою точку зрения относительно транзита российского газа через Украину. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Дубинский напомнил, что Тимошенко, возглавляющая фракцию «Батькивщина» и ранее занимавшая пост премьер-министра, неоднократно заявляла о своей компетентности в газовой сфере.

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«Юлия Владимировна, как вы оцениваете ситуацию с транзитом? Как это повлияет на счета украинцев?» — задал вопрос депутат, назвав Тимошенко «газовой принцессой».

Напомним, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало решение Киева не продлевать соглашение о транзите. В связи с этим в Бундестаге прозвучали призывы прекратить финансовую поддержку Украины и возобновить поставки по трубопроводу «Северный поток — 2».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Лия Мурадьян
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