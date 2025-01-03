Тимошенко окрестили «газовой принцессой» и призвали высказаться по остановке транзита

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, обратился к Юлии Тимошенко с просьбой высказать свою точку зрения относительно транзита российского газа через Украину. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Дубинский напомнил, что Тимошенко, возглавляющая фракцию «Батькивщина» и ранее занимавшая пост премьер-министра, неоднократно заявляла о своей компетентности в газовой сфере.