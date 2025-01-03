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2 января, 23:00

В Бундестаге призвали открыть «Северный поток» за остановку Киевом транзита газа

Депутат Бундестага Севим Дагделен, представляющая группу «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», выступила с заявлением, призвав немецкие власти перестать финансировать Киев после прекращения газового транзита через Украину. Вместо этого она предложила возобновить подачу газа по оставшейся ветке трубопровода «Северный поток — 2».

Дагделен отметила, что Украина, остановив поставки российского газа в Европу, ещё больше увеличивает стоимость энергоресурсов. Она раскритиковала Правительство ФРГ и ЕС за бездействие. По ее словам, они спокойно наблюдают, как высокие цены на электроэнергию разрушают европейскую промышленность.

Критический момент: ЕС предупредили об ударе из-за остановки транзита российского газа
Критический момент: ЕС предупредили об ударе из-за остановки транзита российского газа

«Пора запустить «Северный поток»! Хватит отправлять Киеву денежные подарки!» — написала она в социальной сети X.

Напомним, договор о транзите газа из России в Европу через Украину завершился 1 января. Киев отказался продлевать соглашение. Это произошло в крайне сложный для Европы период, когда запасы газа сокращаются быстрее обычного.

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Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Лия Мурадьян
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