Депутат Бундестага Севим Дагделен, представляющая группу «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», выступила с заявлением, призвав немецкие власти перестать финансировать Киев после прекращения газового транзита через Украину. Вместо этого она предложила возобновить подачу газа по оставшейся ветке трубопровода «Северный поток — 2».

Дагделен отметила, что Украина, остановив поставки российского газа в Европу, ещё больше увеличивает стоимость энергоресурсов. Она раскритиковала Правительство ФРГ и ЕС за бездействие. По ее словам, они спокойно наблюдают, как высокие цены на электроэнергию разрушают европейскую промышленность.