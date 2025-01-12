Советник Трампа признал нереальность вытеснения РФ с потерянных Киевом территорий
Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал нереальной задачей вытеснение России с территорий, на которые претендует Киев. В интервью телеканалу ABC News он подчеркнул, что украинский конфликт необходимо заканчивать дипломатическим путём.
«Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперёд. Весь мир теперь признаёт эту реальность», — сказал Уолтц.
Он также призвал не допускать эскалацию этого конфликта, включая вовлечение КНДР и Южной Кореи. Первым шагом на пути к мирному урегулированию ситуации должно стать прекращение огня.
Ранее Уолц заявлял, что Дональд Трамп уже начал подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Дата и обстоятельства проведения переговоров не уточняются. Трамп убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной.
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