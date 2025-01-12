Советник Трампа признал нереальность вытеснения РФ с потерянных Киевом территорий

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал нереальной задачей вытеснение России с территорий, на которые претендует Киев. В интервью телеканалу ABC News он подчеркнул, что украинский конфликт необходимо заканчивать дипломатическим путём.

«Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперёд. Весь мир теперь признаёт эту реальность», — сказал Уолтц.

Он также призвал не допускать эскалацию этого конфликта, включая вовлечение КНДР и Южной Кореи. Первым шагом на пути к мирному урегулированию ситуации должно стать прекращение огня.