Советник Трампа по нацбезопасности сообщил о подготовке к переговорам с Путиным
Избранный лидер Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп начал подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал его советник по национальной безопасности Майк Уолтц. При этом он не уточнил, когда и в каком формате может состояться встреча глав государств.
«Я ожидаю звонка Трампа и Путина в ближайшие дни и недели», — заявил Уолтц в интервью ABC News.
Трамп убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной, и планирует сосредоточиться на этом в ближайшие месяцы, добавил его советник.
В конце декабря Олаф Шольц заявил, что хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Также избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может организовать переговоры с Владимиром Путиным в течение полугода после вступления в должность 20 января. Вскоре Олаф Шольц одобрил намерения американца на тему беседы с Путиным.
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