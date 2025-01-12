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12 января, 15:20

Советник Трампа по нацбезопасности сообщил о подготовке к переговорам с Путиным

Избранный лидер Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп начал подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал его советник по национальной безопасности Майк Уолтц. При этом он не уточнил, когда и в каком формате может состояться встреча глав государств.

«Я ожидаю звонка Трампа и Путина в ближайшие дни и недели», — заявил Уолтц в интервью ABC News.

Трамп убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной, и планирует сосредоточиться на этом в ближайшие месяцы, добавил его советник.

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В конце декабря Олаф Шольц заявил, что хочет ещё раз переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Также избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может организовать переговоры с Владимиром Путиным в течение полугода после вступления в должность 20 января. Вскоре Олаф Шольц одобрил намерения американца на тему беседы с Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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