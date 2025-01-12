Советник Трампа по нацбезопасности сообщил о подготовке к переговорам с Путиным

Избранный лидер Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп начал подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал его советник по национальной безопасности Майк Уолтц. При этом он не уточнил, когда и в каком формате может состояться встреча глав государств.