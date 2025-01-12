«Политика есть политика»: Откажется ли Трамп от провокаций против РФ, объяснил американист

При Дональде Трампе США будут провоцировать Россию меньше, чем при Джо Байдене, уверен доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Он подчеркнул, что при необходимости новый хозяин Белого дома сможет отменить решения своего предшественника.

«Но политика есть политика. Иногда действительно необходимо спровоцировать конфликт для решения внешнеполитических задач», — сказал американист в эфире радио «Комсомольская правда».