«Политика есть политика»: Откажется ли Трамп от провокаций против РФ, объяснил американист
Американист Ярыгин: США при Трампе будут меньше провоцировать Россию
Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt
При Дональде Трампе США будут провоцировать Россию меньше, чем при Джо Байдене, уверен доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Он подчеркнул, что при необходимости новый хозяин Белого дома сможет отменить решения своего предшественника.
«Но политика есть политика. Иногда действительно необходимо спровоцировать конфликт для решения внешнеполитических задач», — сказал американист в эфире радио «Комсомольская правда».
Он напомнил, что на первом сроке Трамп уже отменял решения Барака Обамы, а Байден отменял указы Трампа. Специалист также отметил, что сегодня Европа боится необходимости в одиночку решать проблемы Украины, так как за минувшие годы её приучили к зависимости от Вашингтона.
Ранее сообщалось, что ООН поддержит любой диалог между Россией и США после инаугурации Трампа. Тем не менее, Трамп сможет отменить новые антироссийские санкции только через Конгресс. При этом эксперт призвал россиян не верить в «добрые сказочки», что «придёт Трамп и похоронит Киев». Кроме того, политолог раскрыл Life.ru, на какие уступки придётся пойти Трампу на переговорах с Путиным.