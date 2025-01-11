ООН поддержит любой диалог между Россией и США после инаугурации Трампа

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация готова поддержать любой диалог между Россией и США. Так он прокомментировал возможность будущих встреч президента РФ Владимира Путина и избранного главы Штатов Дональда Трампа.

Дюжаррик отметил, что видел сообщения о готовности к диалогу от обеих сторон — Москвы и Вашингтона.