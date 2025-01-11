ООН поддержит любой диалог между Россией и США после инаугурации Трампа
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация готова поддержать любой диалог между Россией и США. Так он прокомментировал возможность будущих встреч президента РФ Владимира Путина и избранного главы Штатов Дональда Трампа.
Дюжаррик отметил, что видел сообщения о готовности к диалогу от обеих сторон — Москвы и Вашингтона.
«Мы будем приветствовать любой диалог между США и Россией, как только Дональд Трамп официально вступит в должность президента США», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в течение полугода после его инаугурации могут пройти переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он знает о готовности Путина к общению и считает, что такие контакты возможны только после его официального вступления в президентскую должность. Он даже отметил, что подготовка к его встрече с главой РФ якобы уже идёт. В Кремле подчеркнули, что такая встреча состоится при готовности со стороны Вашингтона.
Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti