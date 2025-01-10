«Следующий театр военных действий»: Политолог предсказал борьбу США и России за Арктику
Политолог Казаков: Следующей «горячей точкой» может стать Арктика
Следующей «горячей точкой», где может развернуться ожесточённое сопротивление России и США, может стать Арктика. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что Дональду Трампу выгодно присоединение Канады и Гренландии к США. Если посмотреть на арктические сектора, то вместе с этими странами Штаты получат огромную часть арктического сектора и тогда американский сектор будет сопоставим с российским.
«Наш [сектор] самый большой — порядка 45% всего арктического круга. У американцев там пока крохотулечка от Аляски. Очень серьёзный сектор у Канады и большой у Гренландии (Дании). Если их «приплюсовать» к США, то, кроме нас двоих, остаётся только небольшая Норвегия. <…> Для Штатов — очень перспективная история. Арктика — следующий театр военных действий», — добавил Казаков в интервью kp.ru.
Также политолог считает, что в скором времени США покинут ООН, а следом и Россия, поскольку организация потеряет свой вес.
Отметим, что Дональд Трамп ещё официально не вступил в должность президента США, но уже сделал ряд громких заявлений. Одно из них касается расширения территории Штатов за счёт Канады и Гренландии (которая сейчас принадлежит Дании). Власти этих двух стран не остались в стороне и уже высказались по поводу идеи будущего главы Белого дома. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже выругался, заявив, что «чёрта с два» страна кленового сиропа станет частью США. В Гренландии тоже поначалу восприняли намерения Трампа в штыки, но затем изменили мнение. Местные власти ждут встречи с командой республиканца, чтобы обсудить возможное сотрудничество в бизнесе и горнодобывающей сфере. В Кремле не исключили такого исхода событий, хотя Дмитрий Медведев считает новую «трамповскую географию» абсолютно нереальной. Но ему заявили, что всё может произойти, напомнив о развале СССР, который обсуждали на Западе ещё в 70-х годах прошлого века, когда советские граждане в это не верили и тоже смеялись.