«Следующий театр военных действий»: Политолог предсказал борьбу США и России за Арктику

Следующей «горячей точкой», где может развернуться ожесточённое сопротивление России и США, может стать Арктика. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что Дональду Трампу выгодно присоединение Канады и Гренландии к США. Если посмотреть на арктические сектора, то вместе с этими странами Штаты получат огромную часть арктического сектора и тогда американский сектор будет сопоставим с российским.

«Наш [сектор] самый большой — порядка 45% всего арктического круга. У американцев там пока крохотулечка от Аляски. Очень серьёзный сектор у Канады и большой у Гренландии (Дании). Если их «приплюсовать» к США, то, кроме нас двоих, остаётся только небольшая Норвегия. <…> Для Штатов — очень перспективная история. Арктика — следующий театр военных действий», — добавил Казаков в интервью kp.ru.