Ждут с нетерпением: Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом
Мотцфельдт: Гренландия ждёт встречи с Трампом и готова к бизнес-диалогу
Гренландские власти с оживлением ожидают встречи с командой избранного президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможное сотрудничество в бизнесе и горнодобывающей сфере, заявила министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт.
«Гренландия с интересом готова обсуждать совместные проекты в бизнесе и развитие минерального сектора, в том числе в области критически важных ресурсов, с США… Правительство Гренландии с нетерпением ждёт установления рабочего контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его будущей администрацией», — указано в пресс-релизе гренландских властей.
Напомним, 7 января Трамп сказал, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, отметив стратегическое значение острова для защиты национальной безопасности и обеспечения безопасности «свободного мира», особенно от влияния Китая и России. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ подчеркнул, что остров не продаётся.
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