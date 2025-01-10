Ждут с нетерпением: Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом

Гренландские власти с оживлением ожидают встречи с командой избранного президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможное сотрудничество в бизнесе и горнодобывающей сфере, заявила министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт.

«Гренландия с интересом готова обсуждать совместные проекты в бизнесе и развитие минерального сектора, в том числе в области критически важных ресурсов, с США… Правительство Гренландии с нетерпением ждёт установления рабочего контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его будущей администрацией», — указано в пресс-релизе гренландских властей.