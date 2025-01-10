«Тоже смеялись»: Эксперт оценил идею Трампа о расширении США, напомнив о распаде СССР

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп вполне может реализовать идею о присоединении Канады и Гренландии к США. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о ситуации в 70-х годах, когда советские граждане смеялись над рассуждениями Запада о развале СССР.

«Мы над этим смеялись, говорили, что это нереально, это невозможно, но СССР распался. Поэтому мне кажется скоропалительным заявление Дмитрия Медведева о том, что идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады нереальны. Это вполне может произойти», — подчеркнул Светов в беседе с Инфо24.