«Тоже смеялись»: Эксперт оценил идею Трампа о расширении США, напомнив о распаде СССР
Политолог Светов: Трамп вполне может сделать Канаду и Гренландию частью США
Будущий глава Белого дома Дональд Трамп вполне может реализовать идею о присоединении Канады и Гренландии к США. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о ситуации в 70-х годах, когда советские граждане смеялись над рассуждениями Запада о развале СССР.
«Мы над этим смеялись, говорили, что это нереально, это невозможно, но СССР распался. Поэтому мне кажется скоропалительным заявление Дмитрия Медведева о том, что идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады нереальны. Это вполне может произойти», — подчеркнул Светов в беседе с Инфо24.
Он также добавил, что американские власти не в первый раз заявляют о желании расширить территории за счёт Гренландии и Канады. По его словам, это соответствует доктрине Монро, в которой изложены базовые принципы внешней политики США («Америка для американцев»).
Как писал уже Life.ru, Трамп после инаугурации планирует заняться расширением территорий США за счёт присоединения Гренландии, которая принадлежит Дании, и Канады. Новоизбранный президент считает это необходимо для защиты национальной безопасности страны и ослабления мирового влияния КНР и России. Власти Канады отреагировали резко против этой идеи, заявив, что Канада никогда не станет частью США. В Гренландии поначалу тоже восприняли заявление Трампа в штыки, однако спустя время смягчились и теперь ждут встречи с командой республиканца, чтобы обсудить возможное сотрудничество в бизнесе и горнодобывающей сфере. Ситуацию прокомментировали и в Кремле, где не исключают такой исход событий. Дмитрий Медведев же придерживается другого мнения, посчитав новую «трамповскую географию» абсолютно нереальной.