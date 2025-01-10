Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 11:17

В России нашли три причины желания Трампа «наложить лапы» на Гренландию

Обозреватель Латышев: Трампу нужна Гренландия для борьбы с РФ и КНР за Арктику

Дональд Трамп ещё официально не вступил в должность президента США, а уже привлёк к своей персоне много внимания. Новоизбранный глава Белого Дома намерен восстановить величие своей страны, в том числе и за счёт присоединения новых территорий. По мнению журналиста-международника, обозревателя Сергея Латышева, основная ставка политика будет сделана на Север, в частности, на принадлежащую Дании Гренландию с её богатыми природными ресурсами, что может противоречить интересам РФ и КНР.

«Разумеется, притязания США Трампа на Гренландию, которые очень серьёзны и имеют все шансы увенчаться успехом, — это ещё одна будущая точка противостояния с Россией. Он уже упоминал о шныряющих вокруг Гренландии русских и китайских военных кораблях, которых там не должно быть», — отметил Латышев в беседе с «Царьградом».

В команде Трампа «короновали» Россию ради захвата Гренландии
В команде Трампа «короновали» Россию ради захвата Гренландии

Заполучив Гренландию, США может не только «наложить лапу» на природные богатства острова, которые также хочет заполучить Китай, но и разместить там свои военные базы, считает эксперт. По словам журналиста, с этой территории удобно «держать на мушке Россию», особенно северо-западные и восточные регионы без риска получить ответный удар.

«В-третьих, и это, возможно, в перспективе самое главное, — владение Гренландией (вкупе с Аляской) — это мощная заявка на Арктику, которая рекордными темпами освобождается ото льда, с её колоссальными природными ресурсами и стратегическими коммуникациями», — подытожил Латышев.

Данию загнало в угол предупреждение советников Трампа насчёт Гренландии
Данию загнало в угол предупреждение советников Трампа насчёт Гренландии

Напомним, ранее Трамп заявил о своих планах включить Гренландию в состав США, отметив стратегическое значение острова для защиты нацбезопасности и ослабления влияния Китая и России. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчёркивал, что остров не продаётся. Однако позже власти острова изменили своё мнение, отметив, что с оживлением ожидают встречи с командой Трампа, чтобы обсудить возможное сотрудничество в бизнесе и горнодобывающей сфере. В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации и не исключают, что Гренландия может стать частью США. Тем временем сын республиканца, позарившегося на остров, уже посетил остров на личном самолёте «с туристическими целями».

Обложка ©

Freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • США
  • Гренландия
  • Дональд Трамп
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar