В России нашли три причины желания Трампа «наложить лапы» на Гренландию
Обозреватель Латышев: Трампу нужна Гренландия для борьбы с РФ и КНР за Арктику
Дональд Трамп ещё официально не вступил в должность президента США, а уже привлёк к своей персоне много внимания. Новоизбранный глава Белого Дома намерен восстановить величие своей страны, в том числе и за счёт присоединения новых территорий. По мнению журналиста-международника, обозревателя Сергея Латышева, основная ставка политика будет сделана на Север, в частности, на принадлежащую Дании Гренландию с её богатыми природными ресурсами, что может противоречить интересам РФ и КНР.
«Разумеется, притязания США Трампа на Гренландию, которые очень серьёзны и имеют все шансы увенчаться успехом, — это ещё одна будущая точка противостояния с Россией. Он уже упоминал о шныряющих вокруг Гренландии русских и китайских военных кораблях, которых там не должно быть», — отметил Латышев в беседе с «Царьградом».
Заполучив Гренландию, США может не только «наложить лапу» на природные богатства острова, которые также хочет заполучить Китай, но и разместить там свои военные базы, считает эксперт. По словам журналиста, с этой территории удобно «держать на мушке Россию», особенно северо-западные и восточные регионы без риска получить ответный удар.
«В-третьих, и это, возможно, в перспективе самое главное, — владение Гренландией (вкупе с Аляской) — это мощная заявка на Арктику, которая рекордными темпами освобождается ото льда, с её колоссальными природными ресурсами и стратегическими коммуникациями», — подытожил Латышев.
Напомним, ранее Трамп заявил о своих планах включить Гренландию в состав США, отметив стратегическое значение острова для защиты нацбезопасности и ослабления влияния Китая и России. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчёркивал, что остров не продаётся. Однако позже власти острова изменили своё мнение, отметив, что с оживлением ожидают встречи с командой Трампа, чтобы обсудить возможное сотрудничество в бизнесе и горнодобывающей сфере. В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации и не исключают, что Гренландия может стать частью США. Тем временем сын республиканца, позарившегося на остров, уже посетил остров на личном самолёте «с туристическими целями».
Freepik / wirestock