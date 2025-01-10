В России нашли три причины желания Трампа «наложить лапы» на Гренландию

Дональд Трамп ещё официально не вступил в должность президента США, а уже привлёк к своей персоне много внимания. Новоизбранный глава Белого Дома намерен восстановить величие своей страны, в том числе и за счёт присоединения новых территорий. По мнению журналиста-международника, обозревателя Сергея Латышева, основная ставка политика будет сделана на Север, в частности, на принадлежащую Дании Гренландию с её богатыми природными ресурсами, что может противоречить интересам РФ и КНР.

«Разумеется, притязания США Трампа на Гренландию, которые очень серьёзны и имеют все шансы увенчаться успехом, — это ещё одна будущая точка противостояния с Россией. Он уже упоминал о шныряющих вокруг Гренландии русских и китайских военных кораблях, которых там не должно быть», — отметил Латышев в беседе с «Царьградом».

Заполучив Гренландию, США может не только «наложить лапу» на природные богатства острова, которые также хочет заполучить Китай, но и разместить там свои военные базы, считает эксперт. По словам журналиста, с этой территории удобно «держать на мушке Россию», особенно северо-западные и восточные регионы без риска получить ответный удар.