Эксперт призвал россиян не верить в «добрые сказочки», что «придёт Трамп и похоронит Киев»

Многие в России с нетерпением ждут инаугурации Дональда Трампа, который обещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, когда станет президентом США. Но, по мнению политолога Алексея Ярошенко, верить в «добрые сказочки» республиканца не стоит главным образом потому, что американцам выгодно продолжение боевых действий.

«Трамп может что угодно обещать, поскольку он популист, но американцев на самом деле Украина волнует в последнюю очередь. Их волнуют мигранты, аборты и другие внутренние проблемы, на которые, скорее всего, и переключится президент», — заявил политолог в беседе с «Царьградом».