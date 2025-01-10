Эксперт призвал россиян не верить в «добрые сказочки», что «придёт Трамп и похоронит Киев»
Политолог Ярошенко: Трампу выгодно сдерживать Россию конфликтом с Украиной
Многие в России с нетерпением ждут инаугурации Дональда Трампа, который обещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, когда станет президентом США. Но, по мнению политолога Алексея Ярошенко, верить в «добрые сказочки» республиканца не стоит главным образом потому, что американцам выгодно продолжение боевых действий.
«Трамп может что угодно обещать, поскольку он популист, но американцев на самом деле Украина волнует в последнюю очередь. Их волнуют мигранты, аборты и другие внутренние проблемы, на которые, скорее всего, и переключится президент», — заявил политолог в беседе с «Царьградом».
Эксперт считает, что в национальных интересах США сдерживать Россию незатухающим конфликтом. Он призвал россиян особо не надеяться на то, что Трамп после вступления в должность «начнёт сливать Зеленского» и «похоронит проект Украина». Ярошенко напомнил, что Соединённые Штаты ещё в прошлом веке поставили цель превратить Украину в анти-Россию, чтобы под боком у Москвы был постоянный очаг враждебности и нестабильности. Реализовать эту схему удалось только при Байдене, подытожил он.
Стоит отметить, что Трамп во время предвыборной гонки действительно обещал закончить украинский конфликт и не допустить третьей мировой войны. Сначала он заявлял, что сделает это за 24 часа, затем сроки увеличились до полугода. В первую очередь новоизбранный президент Америки не хочет отправлять Незалежной миллиарды долларов при полном отсутствии перспективы победить. Кроме того, США в 2025 году нацелились на битву с Китаем за Тайвань, вероятно, Украина теперь стала не в приоритете. Несмотря на это, республиканец не намерен идти на поводу у России в вопросах остановки конфликта. Сообщается, что будущий глава Белого дома рассчитывает договориться с Владимиром Путиным о мире на «справедливых и честных условиях».