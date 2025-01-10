Песков уличил Байдена в желании оставить «тяжёлое наследие» для Трампа
Песков: Команда Байдена пытается максимально осложнить ситуацию для Трампа
Завершающий свой президентский срок в США Джо Байден и его администрация пытаются до предела накалить международную обстановку, чтобы усложнить жизнь новому американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя желание Белого дома обрушить на Москву очередной санкционный пакет.
«Мы отдаём себе отчёт в том, что администрация [Байдена], конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжёлое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. В русле этих усилий вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — пояснил представитель Кремля во время брифинга.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что пока ещё действующий президент США Джо Байден до конца текущей недели введёт новые санкции против России. Рестрикции будут направлены на экономику РФ.