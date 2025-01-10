Песков уличил Байдена в желании оставить «тяжёлое наследие» для Трампа

Завершающий свой президентский срок в США Джо Байден и его администрация пытаются до предела накалить международную обстановку, чтобы усложнить жизнь новому американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя желание Белого дома обрушить на Москву очередной санкционный пакет.

«Мы отдаём себе отчёт в том, что администрация [Байдена], конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжёлое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. В русле этих усилий вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — пояснил представитель Кремля во время брифинга.