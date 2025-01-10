Трамп сможет отменить новые антироссийские санкции только через Конгресс

Нынешняя администрация Вашингтона под руководством президента Джо Байдена считает, что новый лидер США Дональд Трамп сможет отменить масштабный пакет санкций против энергетического сектора России исключительно через Конгресс.

«Речь идёт об исполнительных действиях, предпринятых президентом Байденом. Пусть следующая администрация решает, будет ли она вообще предпринимать какие-то дальнейшие исполнительные действия и, если да, то какие именно», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби журналистам на брифинге.