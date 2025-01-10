Захарова сочла санкции США против РФ попыткой Байдена «наследить» перед уходом
Мария Захарова, представляющая МИД РФ, высказалась касательно санкций от уходящей администрации США под руководством Джо Байдена.
«Некоторые оставляют значительный след в истории, тогда как другие могут только наследить», — приводит высказывание дипломата агентство ТАСС.
Следует отметить, что команда Джо Байдена устанавливает санкции, направленные против энергетической отрасли России. В частности, они касаются ряда российских нефтяных компаний и их руководителей, «Росатома» и его руководителя Алексея Лихачёва, а также страховых компаний «Ингосстрах» и «Альфастрахование».
Ранее Захарова прокомментировала намерение Зеленского привлечь в конфликт зарубежные войска, назвав лидера киевского режима «кровожадным чудовищем». Она отметила, что Зеленский уже нанёс урон собственному населению и теперь, по её мнению, хочет уничтожить поддерживающих его.
Telegram / МИД России