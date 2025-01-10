«Некоторые оставляют значительный след в истории, тогда как другие могут только наследить», — приводит высказывание дипломата агентство ТАСС .

Политолог раскрыл Life.ru, на какие уступки придётся пойти Трампу на переговорах с Путиным

Политолог раскрыл Life.ru, на какие уступки придётся пойти Трампу на переговорах с Путиным

Ранее Захарова прокомментировала намерение Зеленского привлечь в конфликт зарубежные войска, назвав лидера киевского режима «кровожадным чудовищем». Она отметила, что Зеленский уже нанёс урон собственному населению и теперь, по её мнению, хочет уничтожить поддерживающих его.