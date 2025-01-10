Захарова дала отповедь «кровожадному чудищу» в лице Зеленского
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем из-за предложения к союзникам
Владимир Зеленский, который выразил желание привлечь иностранных военных к участию в конфликте на Украине проявил сущность «кровожадного чудовища». Такую характеристику ему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости». Она подчеркнула, что Зеленский уже причинил вред своим гражданам а теперь, по её мнению, планирует уничтожить и тех, кого считает союзниками.
«Он, видимо, посчитал себя каким-то там мессией, а оказался кровожадным чудищем», — добавила Захарова.
Ранее на заседании группы «Рамштайн» Владимир Зеленский выступил с предложением о привлечении иностранных военных на Украину до окончания конфликта. Он подчеркнул необходимость поддержки со стороны международных партнеров для усиления обороноспособности Украины и ускорения победы в войне. Это заявление вызвало различные реакции, как среди союзников, так и среди противников Украины.
ТАСС / Михаил Терещенко, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza