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10 января, 12:20

Захарова дала отповедь «кровожадному чудищу» в лице Зеленского

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем из-за предложения к союзникам

Владимир Зеленский, который выразил желание привлечь иностранных военных к участию в конфликте на Украине проявил сущность «кровожадного чудовища». Такую характеристику ему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости». Она подчеркнула, что Зеленский уже причинил вред своим гражданам а теперь, по её мнению, планирует уничтожить и тех, кого считает союзниками.

«Он, видимо, посчитал себя каким-то там мессией, а оказался кровожадным чудищем», — добавила Захарова.

Ранее на заседании группы «Рамштайн» Владимир Зеленский выступил с предложением о привлечении иностранных военных на Украину до окончания конфликта. Он подчеркнул необходимость поддержки со стороны международных партнеров для усиления обороноспособности Украины и ускорения победы в войне. Это заявление вызвало различные реакции, как среди союзников, так и среди противников Украины.

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Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Марина Фещенко
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