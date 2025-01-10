Владимир Зеленский, который выразил желание привлечь иностранных военных к участию в конфликте на Украине проявил сущность «кровожадного чудовища». Такую характеристику ему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости». Она подчеркнула, что Зеленский уже причинил вред своим гражданам а теперь, по её мнению, планирует уничтожить и тех, кого считает союзниками.