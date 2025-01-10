Белый дом объявил о «самых существенных» санкциях против энергетики РФ

Команда Джо Байдена вводит «самый существенный» пакет санкций, направленных на российский энергетический сектор. Об этом прессе во время брифинга заявил высокопоставленный представитель уходящей администрации Белого дома.

«Эти санкции нацелены на российские и нефть, и сжиженный природный газ. И мы ожидаем, что в результате наших нынешних действий Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов», — заявил спикер, назвав новые санкции «самыми существенными» рестрикциями в отношении энергетики РФ.

Ещё один чиновник из Белого дома, выступая на том же брифинге, пояснил, что Штаты стремятся «сузить охват» одной из выпущенных ранее генеральных лицензий, которые обеспечивают обслуживание финансовой системой США сделок по приобретению и продаже энергоносителей из РФ. Речь о лицензии 8L американского Минфина, которая позволяет проводить вышеупомянутые транзакции до 12 марта 2025 года.