Япония ужесточила санкции против России

Правительство Японии объявило о новых санкционных мерах против России, затронувших 11 человек, 51 организацию и три банка. В список также вошли десятки иностранных компаний и один гражданин из восьми государств. Эта информация появилась в пятничном заявлении японского кабинета министров.

Экспорт в Россию теперь включает ещё больше ограничений. Запрещена поставка 335 наименований продукции, включая капсаицин, применяемый в промышленных процессах, компоненты для специализированной техники, малогабаритные мотоциклы и различные инструменты.

Кроме того, ужесточения коснулись экспорта в адрес 22 российских компаний и учреждений. Подобные меры затрагивают и зарубежных участников: 18 китайских фирм, одну организацию из ОАЭ, двух представителей Киргизии, одного казахстанского партнёра, одну структуру из Таиланда и восемь компаний из Турции.