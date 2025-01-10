Япония ужесточила санкции против России
Япония ввела санкции против 11 физлиц, 51 юрлица и трёх банков из России
Правительство Японии объявило о новых санкционных мерах против России, затронувших 11 человек, 51 организацию и три банка. В список также вошли десятки иностранных компаний и один гражданин из восьми государств. Эта информация появилась в пятничном заявлении японского кабинета министров.
Экспорт в Россию теперь включает ещё больше ограничений. Запрещена поставка 335 наименований продукции, включая капсаицин, применяемый в промышленных процессах, компоненты для специализированной техники, малогабаритные мотоциклы и различные инструменты.
Кроме того, ужесточения коснулись экспорта в адрес 22 российских компаний и учреждений. Подобные меры затрагивают и зарубежных участников: 18 китайских фирм, одну организацию из ОАЭ, двух представителей Киргизии, одного казахстанского партнёра, одну структуру из Таиланда и восемь компаний из Турции.
Ранее стало известно, что ещё действующий президент США Джо Байден перед уходом введёт новые санкции против РФ. Рестрикции будут направлены на экономику России. Напомним, инаугурация нового лидера Штатов Дональда Трампа состоится 20 января.
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