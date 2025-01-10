Авиарегулятор ЕС EASA рекомендовал перевозчикам облетать часть России

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после трагедии с авиалайнером Azerbaijan Airlines обновило рекомендации по использованию воздушного пространства России авиакомпаниями из Евросоюза и другими операторами, сертифицированными регулятором ЕС. В новом документе говорится о запрете на полёты через российское воздушное пространство к западу от 60-го меридиана восточной долготы, независимо от высоты полёта.

Рекомендация касается иностранных авиаперевозчиков, сертифицированных EASA, и затрагивает зоны воздушного движения Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары. Эти меры будут действовать до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены в зависимости от оценки ситуации европейским регулятором.