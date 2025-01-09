В Бразилии горящий самолёт выкатился за пределы ВПП и взорвался на пляже

В Бразилии бизнес-джет Cessna Aircraft выкатился за границы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Гастан-Мадейра в Убатубе, вылетел на городской пляж и взорвался рядом со скейтпарком. Об этом сообщил бразильский портал G1. Пострадали семь человек, включая посетителей пляжа.

На борту самолёта находились пять человек. Пилот трагически погиб, в то время как супругов и их двоих детей удалось достать из-под обломков и доставить в больницу. По информации оператора аэропорта, в момент инцидента наблюдались неблагоприятные погодные условия, а взлётно-посадочная полоса в районе Прайя-ду-Крузейру была мокрой, что могло стать причиной крушения.