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9 января, 19:25

В Бразилии горящий самолёт выкатился за пределы ВПП и взорвался на пляже

Самолёт с пассажирами взорвался в Бразилии, семеро пострадали и один погиб

В Бразилии бизнес-джет Cessna Aircraft выкатился за границы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Гастан-Мадейра в Убатубе, вылетел на городской пляж и взорвался рядом со скейтпарком. Об этом сообщил бразильский портал G1. Пострадали семь человек, включая посетителей пляжа.

Крушение самолёта в Бразилии. Видео © X / alertasdoclima

На борту самолёта находились пять человек. Пилот трагически погиб, в то время как супругов и их двоих детей удалось достать из-под обломков и доставить в больницу. По информации оператора аэропорта, в момент инцидента наблюдались неблагоприятные погодные условия, а взлётно-посадочная полоса в районе Прайя-ду-Крузейру была мокрой, что могло стать причиной крушения.

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Двух человек нашли мёртвыми в отсеке шасси самолёта JetBlue в США

Ранее самолёт рейса Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. Погибли 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажирам удалось спастись.

Обложка ©

X / alertasdoclima

Александра Мышляева
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