Двух человек нашли мёртвыми в отсеке шасси самолёта JetBlue в США

В международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида) в США нашли тела двух человек во время технического осмотра после окончания рейса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании JetBlue.

«На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолёту, остаются под следствием», — указано в сообщении.