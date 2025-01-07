Двух человек нашли мёртвыми в отсеке шасси самолёта JetBlue в США
В международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида) в США нашли тела двух человек во время технического осмотра после окончания рейса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании JetBlue.
«На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолёту, остаются под следствием», — указано в сообщении.
В авиакомпании назвали случившееся «ужасной ситуацией». Там отметили, что готовы взаимодействовать с властями для выяснения всех обстоятельств инцидента. По данным Newsweek, ЧП случилось с самолётом, который выполнял рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Ранее самолёт рейса Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажиров выжили. Тела погибших уроженцев Чечни были переданы их семьям.
Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala