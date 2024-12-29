Тела погибших в авиакатастрофе вблизи Актау уроженцев Чечни передали семьям

Тела двух жителей Чеченской Республики, погибших в результате крушения пассажирского самолёта вблизи города Актау, были переданы их семьям для дальнейшего захоронения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой переданы их семьям. На данный момент родственники везут их домой», — написал он в соцсетях.

По словам главы региона, затраты на транспортировку тел взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он напомнил, что всего на борту самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines находились восемь жителей Чечни. Шестеро раненых в настоящее время получают медицинскую помощь в больницах Москвы.