Тела жертв авиакатастрофы вблизи Актау отправлены из Казахстана в Азербайджан

Поздним вечером 28 декабря из Казахстана в Азербайджан вылетел борт с телами 24 граждан, погибших в результате авиакатастрофы вблизи города Актау. Среди них трое членов экипажа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области.