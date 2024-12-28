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Регион
28 декабря, 19:28

Тела жертв авиакатастрофы вблизи Актау отправлены из Казахстана в Азербайджан

Самолёт с телами погибших. Обложка © Telegram / Маңғыстау облысының әкімдігі

Самолёт с телами погибших. Обложка © Telegram / Маңғыстау облысының әкімдігі

Поздним вечером 28 декабря из Казахстана в Азербайджан вылетел борт с телами 24 граждан, погибших в результате авиакатастрофы вблизи города Актау. Среди них трое членов экипажа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области.

Опознание тел проводилось с использованием ДНК-анализа и с участием родственников. Администрация выразила глубокие соболезнования семьям погибших и заверила, что местные органы власти продолжат оказывать необходимую помощь пострадавшим и их близким.

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Напомним, утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане потерпел крушение самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря Владимир Путин обсудил инцидент с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ.

Анатолий Цейко
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