Уголовное дело о крушении самолёта AZAL передали в ГСУ СК России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Грозном, посвящённое обстоятельствам крушения азербайджанского самолёта в районе казахстанского города Актау. По итогам совещания уголовное дело о расследовании катастрофы было передано в главное следственное управление СКР, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, возбуждённое по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) дело будет расследовать группа, состоящая из следователей, криминалистов и экспертов, которые уже имели опыт в расследовании авиапроисшествий.
Напомним, утром 25 декабря поблизости от аэропорта Актау Мангистауской области Казахстана, на юго-западе страны, потерпел крушение самолёт Azerbaijan Airlines Embraer E-190, вылетевший из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, включая семерых граждан России. 29 человек, в том числе девять россиян, выжили. По инициативе властей Азербайджана сформирована международная группа экспертов, которая примет участие в расследовании крушения. Президент РФ Владимир Путин сегодня созванивался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы было подчёркнуто, что азербайджанский лайнер несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, когда украинские БПЛА атаковали этот чеченский город. Также Путин принёс Алиеву извинения за то, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ.
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