Уголовное дело о крушении самолёта AZAL передали в ГСУ СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Грозном, посвящённое обстоятельствам крушения азербайджанского самолёта в районе казахстанского города Актау. По итогам совещания уголовное дело о расследовании катастрофы было передано в главное следственное управление СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, возбуждённое по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) дело будет расследовать группа, состоящая из следователей, криминалистов и экспертов, которые уже имели опыт в расследовании авиапроисшествий.