По инициативе властей Азербайджана сформирована международная группа экспертов, которая примет участие в расследовании крушения самолёта авиакомпании AZAL у города Актау в Казахстане. Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента Ильхама Алиева, он сообщил об этом в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Алиевым. В ходе беседы было отмечено, что следовавший чётко по расписанию лайнер неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время чеченский город, а также Моздок и Владикавказ атаковали БПЛА Украины, и российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали эти нападения. Путин в разговоре с Алиевым принёс извинения за инцидент с бортом AZAL в воздушном пространстве РФ и ещё раз выразил искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.