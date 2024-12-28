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Регион
28 декабря, 13:48

Алиев: Создана международная комиссия для расследования крушения лайнера у Актау

По инициативе властей Азербайджана сформирована международная группа экспертов, которая примет участие в расследовании крушения самолёта авиакомпании AZAL у города Актау в Казахстане. Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента Ильхама Алиева, он сообщил об этом в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Алиевым. В ходе беседы было отмечено, что следовавший чётко по расписанию лайнер неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время чеченский город, а также Моздок и Владикавказ атаковали БПЛА Украины, и российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали эти нападения. Путин в разговоре с Алиевым принёс извинения за инцидент с бортом AZAL в воздушном пространстве РФ и ещё раз выразил искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Следователи РФ и Азербайджана вместе расследуют дело о крушении самолёта AZAL
Следователи РФ и Азербайджана вместе расследуют дело о крушении самолёта AZAL

25 декабря поблизости от аэропорта Актау Мангистауской области Казахстана, что на юго-западе страны, потерпел крушение борт «Азербайджанских Авиалиний» Embraer E-190, который летел из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, включая семерых граждан России. 29, в том числе девять россиян, выжили.

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Никита Никонов
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