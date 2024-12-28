Путин в разговоре с Алиевым принёс извинения за инцидент с бортом AZAL над РФ
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора принёс извинения главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическим инцидентом с самолётом авиакомпании AZAL, который произошёл в воздушном пространстве России во время атаки украинских беспилотников. Об этом уведомляет пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в сообщении.
Также в ходе разговоре было отмечено, что следовавший чётко по расписанию самолёт неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали БПЛА Украины, и российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали эти нападения.
Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Алиевым.
Как сообщал Life.ru, 25 декабря рядом с аэропортом Актау Мангистауской области Казахстана потерпел крушение борт азербайджанского перевозчика AZAL, который летел из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Выжили 29, в том числе девять россиян. Следственные органы РФ, Азербайджана и Казахстана возбудили уголовные дела. В Чечне сегодня был объявлен день траура.
ТАСС / EPA