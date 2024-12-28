Путин в разговоре с Алиевым принёс извинения за инцидент с бортом AZAL над РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора принёс извинения главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическим инцидентом с самолётом авиакомпании AZAL, который произошёл в воздушном пространстве России во время атаки украинских беспилотников. Об этом уведомляет пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в сообщении.