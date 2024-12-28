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Регион
28 декабря, 12:56
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Путин в разговоре с Алиевым принёс извинения за инцидент с бортом AZAL над РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора принёс извинения главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическим инцидентом с самолётом авиакомпании AZAL, который произошёл в воздушном пространстве России во время атаки украинских беспилотников. Об этом уведомляет пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в сообщении.

Также в ходе разговоре было отмечено, что следовавший чётко по расписанию самолёт неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали БПЛА Украины, и российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали эти нападения.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Алиевым.

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Как сообщал Life.ru, 25 декабря рядом с аэропортом Актау Мангистауской области Казахстана потерпел крушение борт азербайджанского перевозчика AZAL, который летел из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Выжили 29, в том числе девять россиян. Следственные органы РФ, Азербайджана и Казахстана возбудили уголовные дела. В Чечне сегодня был объявлен день траура.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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