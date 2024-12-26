Самолёт МЧС сел в Жуковском с 9 выжившими в страшной авиакатастрофе в Актау
Специальный борт МЧС России приземлился в Московской области вместе с 9 пострадавшими в авиакатастрофе в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
«Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Жуковский. На борту — 9 пострадавших россиян, включая ребёнка», — сказано в сообщении.
Напомним, что утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение самолёт азербайджанского перевозчика, следующий из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. Выжить смогли 29 пассажиров. Примечательно, что все они находились в хвостовой части. Ранее военный лётчик рассказал Life.ru, почему им удалось спастись.
Telegram / МЧС России