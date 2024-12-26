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Регион
26 декабря, 07:42

Самолёт МЧС сел в Жуковском с 9 выжившими в страшной авиакатастрофе в Актау

Специальный борт МЧС России приземлился в Московской области вместе с 9 пострадавшими в авиакатастрофе в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

«Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Жуковский. На борту — 9 пострадавших россиян, включая ребёнка», — сказано в сообщении.

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Напомним, что утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение самолёт азербайджанского перевозчика, следующий из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. Выжить смогли 29 пассажиров. Примечательно, что все они находились в хвостовой части. Ранее военный лётчик рассказал Life.ru, почему им удалось спастись.

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Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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