В Чечне 28 декабря объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы под Актау
Власти Чечни объявили 28 декабря днём траура по погибшим при крушении азербайджанского самолёта Embraer E190 под Актау. Соответствующий указ за подписью чеченского лидера Рамзана Кадырова есть в распоряжении РИА «Новости».
«В связи с авиационной катастрофой самолёта Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, произошедшей 25 декабря в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря», — указано в документе.
Напомним, утром 25 декабря в Казахстане упал лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, спаслось 29, в том числе девять россиян. Накануне их доставили в Москву самолётом МЧС. После случившегося Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полётов ряд городов России. Ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. AZAL также приостановила полёты в Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ.
Telegram / 112 KZ