В Чечне 28 декабря объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы под Актау

Власти Чечни объявили 28 декабря днём траура по погибшим при крушении азербайджанского самолёта Embraer E190 под Актау. Соответствующий указ за подписью чеченского лидера Рамзана Кадырова есть в распоряжении РИА «Новости».

«В связи с авиационной катастрофой самолёта Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, произошедшей 25 декабря в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря», — указано в документе.