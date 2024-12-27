В AZAL озвучили причину крушения самолёта под Актау

Сообщается, что решение об отмене рейсов в несколько российских городов из Баку было принято в сотрудничестве с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно основано на предварительных выводах расследования крушения самолёта Embraer 190, по итогам которого было выявлено некое «физическое и техническое внешнее воздействие» на судно.