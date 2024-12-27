В AZAL озвучили причину крушения самолёта под Актау
AZAL назвала предварительной причиной катастрофы в Актау внешнее воздействие
Место крушения самолёта AZAL в Актау. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев
Предварительной причиной крушения самолёта в Казахстане названо «физическое и техническое внешнее воздействие». Данную версию озвучила авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало разбившееся воздушное судно. Заявление приводит ТАСС.
Сообщается, что решение об отмене рейсов в несколько российских городов из Баку было принято в сотрудничестве с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно основано на предварительных выводах расследования крушения самолёта Embraer 190, по итогам которого было выявлено некое «физическое и техническое внешнее воздействие» на судно.
Напомним, что утром 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный, рухнул недалеко от аэропорта Актау. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян. После этого авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полётов ряд городов России. Ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. AZAL также приостановила полёты в Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ.