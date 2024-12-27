Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 13:25

В AZAL озвучили причину крушения самолёта под Актау

AZAL назвала предварительной причиной катастрофы в Актау внешнее воздействие

Место крушения самолёта AZAL в Актау. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев

Место крушения самолёта AZAL в Актау. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев

Предварительной причиной крушения самолёта в Казахстане названо «физическое и техническое внешнее воздействие». Данную версию озвучила авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало разбившееся воздушное судно. Заявление приводит ТАСС.

Сообщается, что решение об отмене рейсов в несколько российских городов из Баку было принято в сотрудничестве с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно основано на предварительных выводах расследования крушения самолёта Embraer 190, по итогам которого было выявлено некое «физическое и техническое внешнее воздействие» на судно.

Напомним, что утром 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный, рухнул недалеко от аэропорта Актау. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян. После этого авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полётов ряд городов России. Ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. AZAL также приостановила полёты в Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ.

Алиев и Токаев обсудили крушение азербайджанского самолёта под Актау
Алиев и Токаев обсудили крушение азербайджанского самолёта под Актау
Оксана Попова
  • Новости
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar