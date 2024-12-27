Алиев и Токаев обсудили крушение азербайджанского самолёта под Актау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, AP / Rafiq Maqbool
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Казахстана — Ильхамом Алиевым и Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили расследование крушения самолёта Embraer E190 под Актау, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«В ходе телефонного разговора стороны обменялись взглядами о ходе расследования и выразили уверенность, что в результате расследования причины происшествия будут полностью установлены», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 25 декабря в Казахстане упал лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, спаслось 29, в том числе девять россиян. Накануне их доставили в Москву самолётом МЧС.