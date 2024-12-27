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Регион
27 декабря, 13:07

Алиев и Токаев обсудили крушение азербайджанского самолёта под Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, AP / Rafiq Maqbool

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, AP / Rafiq Maqbool

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Казахстана — Ильхамом Алиевым и Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили расследование крушения самолёта Embraer E190 под Актау, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«В ходе телефонного разговора стороны обменялись взглядами о ходе расследования и выразили уверенность, что в результате расследования причины происшествия будут полностью установлены», — говорится в сообщении.

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Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ

Напомним, утром 25 декабря в Казахстане упал лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, спаслось 29, в том числе девять россиян. Накануне их доставили в Москву самолётом МЧС.

Мария Любицкая
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