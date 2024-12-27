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Регион
27 декабря, 12:42

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полёты в ещё три города России

Авиакомпания AZAL приостановила полёты в Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей самолёт разбился в Казахстане 25 декабря, приостановила полёты ещё в три российских города. Среди них — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщили в пресс-службе организации.

Также сегодня в авиакомпании Azerbaijan Airlines отметили, что полёты в шесть городов России продолжатся. Речь шла о полётах из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

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Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ

Напомним, ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полётов в семь городов России. Ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Напомним, что утром 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный, рухнул недалеко от аэропорта Актау. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Дарья Нарыкова
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