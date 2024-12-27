Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полёты в ещё три города России

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей самолёт разбился в Казахстане 25 декабря, приостановила полёты ещё в три российских города. Среди них — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщили в пресс-службе организации.

Также сегодня в авиакомпании Azerbaijan Airlines отметили, что полёты в шесть городов России продолжатся. Речь шла о полётах из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.