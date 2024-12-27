Авиакомпания Azerbaijan Airlines продолжит полёты в шесть городов России

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей самолёт 25 декабря разбился в Казахстане, продолжит выполнять рейсы в шесть городов России в прежнем режиме. Речь идёт о полётах из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.