Авиакомпания Azerbaijan Airlines продолжит полёты в шесть городов России
Авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей самолёт 25 декабря разбился в Казахстане, продолжит выполнять рейсы в шесть городов России в прежнем режиме. Речь идёт о полётах из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
«Рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск продолжат выполняться в прежнем режиме, конечно, с учётом мер обеспечения безопасности экипажа и пассажиров», — уведомили в авиакомпании
Ранее Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полётов в семь городов России. Ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Напомним, что утром 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный, рухнул недалеко от аэропорта Актау. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.
Shutterstock / FOTODOM / GARIS201