Путин и Алиев по телефону обсудили крушение самолёта AZAL у Актау
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Темой разговора стало крушение самолёта авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный и упал в Казахстане.
«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане», — говорится в сообщении.
В ходе беседы было подчёркнуто, что лайнер несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, когда украинские БПЛА атаковали этот чеченский город, а также Владикавказ и Моздок в Северной Осетии, и российские средства ПВО отражали удар. Также Путин принёс извинения за то, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ. Глава государства выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В Кремле напомнили, что СК РФ возбудил уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия, допрашиваются гражданские и военные специалисты. В Грозном сейчас находятся два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана, они работают совместно с российскими коллегами. Также обе стороны находятся в контакте с Казахстаном.
Напомним, утром 25 декабря возле аэропорта в Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика AZAL, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Выжили 29, включая девять россиян. Борт МЧС доставил их в РФ. Следственные органы России, Азербайджана и Казахстана возбудили уголовные дела.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев