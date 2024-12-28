Следователи РФ и Азербайджана вместе расследуют дело о крушении самолёта AZAL

Авиакатастрофу, которая произошла 25 декабря близ Актау, расследуют сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры России. Они работают вместе с азербайджанскими коллегами, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау», — говорится в сообщении.