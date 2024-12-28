Следователи РФ и Азербайджана вместе расследуют дело о крушении самолёта AZAL
Следователи и прокуроры России и Азербайджана вместе работают в Грозном
Авиакатастрофу, которая произошла 25 декабря близ Актау, расследуют сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры России. Они работают вместе с азербайджанскими коллегами, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сейчас ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
Ранее президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Темой разговора стало крушение самолёта авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный и упал в Казахстане. Глава государства принёс извинения за то, что данный трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ. Напомним, 25 декабря возле аэропорта в Актау потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Выжили 29, включая девять россиян. Следственные органы России, Азербайджана и Казахстана возбудили уголовные дела.
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