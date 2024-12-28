Авиакатастрофа в Казахстане
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Регион
28 декабря, 11:50

Песков не стал комментировать заявления США по крушению самолёта у Актау

В Кремле ответили на просьбу журналистов прокомментировать высказывания властей США об авиакатастрофе под Актау в Казахстане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве в курсе заявлений американского правительства.

«Мы видели эти высказывания. В данном случае хочу вам напомнить вчерашние заявления Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолете. Эта готовность России была заявлена. Ждём результатов расследования», — подчеркнул Песков на брифинге.

Он добавил, что говорить со стороны администрации президента здесь неуместно. Песков попросил ориентироваться на заявления Ядрова.

Токаев призвал не допускать фейков и провокаций об авиакатастрофе вблизи Актау
Токаев призвал не допускать фейков и провокаций об авиакатастрофе вблизи Актау

Напомним, 25 декабря утром возле аэропорта в Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика AZAL, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Выжили 29, включая девять россиян. Борт МЧС доставил их в РФ.

Обложка ©

ТАСС / МЧС Казахстана

Александр Юнашев
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