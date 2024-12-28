Песков не стал комментировать заявления США по крушению самолёта у Актау

В Кремле ответили на просьбу журналистов прокомментировать высказывания властей США об авиакатастрофе под Актау в Казахстане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве в курсе заявлений американского правительства.

«Мы видели эти высказывания. В данном случае хочу вам напомнить вчерашние заявления Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолете. Эта готовность России была заявлена. Ждём результатов расследования», — подчеркнул Песков на брифинге.