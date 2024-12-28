Токаев призвал не допускать фейков и провокаций об авиакатастрофе вблизи Актау
Важно позаботиться, чтобы о крушении лайнера Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане не распространялись фейки. С таким заявлением выступил президент Республики Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвящённом данному ЧП.
«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков», — сообщили в пресс-службе главы государства.
Напомним, 25 декабря утром возле актауского аэропорта в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России.
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