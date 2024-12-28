Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 08:45

Токаев призвал не допускать фейков и провокаций об авиакатастрофе вблизи Актау

Важно позаботиться, чтобы о крушении лайнера Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане не распространялись фейки. С таким заявлением выступил президент Республики Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвящённом данному ЧП.

«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции
Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Напомним, 25 декабря утром возле актауского аэропорта в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России.

Обложка ©

kremlin.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar