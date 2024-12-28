Два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолёта AZAL у Актау
В Казахстане к расследованию крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines привлекли 17 международных экспертов, в том числе двух из России. Будет проведено баллистическое и взрывотехническое изучение, рассказал вице-премьер страны Канат Бозумбаев в интервью агентству Tengrinews.
«То есть на предмет, когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать чёткие ответы. По итогам экспертизы мы будем информировать общественность — и казахстанскую, и мировую. Обо всех обстоятельствах в ходе расследования мы будем информировать, придерживаясь международных правил и норм», — сказал Бозумбаев.
Отмечается, что расследование будет проводиться в прозрачном и открытом режиме. К нему привлекли российских, азербайджанских экспертов, специалистов бразильской компании Embraer, которая выпустила самолёт, сотрудников Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Напомним, 25 декабря поблизости от аэропорта Актау Мангистауской области Казахстана, на юго-западе страны, потерпел крушение самолёт Azerbaijan Airlines Embraer E-190, вылетевший из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, включая семерых граждан России. 29, в том числе девять россиян, выжили. По инициативе властей Азербайджана сформирована международная группа экспертов, которая примет участие в расследовании крушения.
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