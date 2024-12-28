Два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолёта AZAL у Актау

В Казахстане к расследованию крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines привлекли 17 международных экспертов, в том числе двух из России. Будет проведено баллистическое и взрывотехническое изучение, рассказал вице-премьер страны Канат Бозумбаев в интервью агентству Tengrinews .

«То есть на предмет, когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать чёткие ответы. По итогам экспертизы мы будем информировать общественность — и казахстанскую, и мировую. Обо всех обстоятельствах в ходе расследования мы будем информировать, придерживаясь международных правил и норм», — сказал Бозумбаев.