Путин созвонился с Токаевым и обсудил авиакатастрофу вблизи Актау

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением лайнера Azerbaijan Airlines вблизи Актау, на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из РФ, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», — сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры договорились оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества. Телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы.