Путин созвонился с Токаевым и обсудил авиакатастрофу вблизи Актау
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой у Актау
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением лайнера Azerbaijan Airlines вблизи Актау, на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане.
«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из РФ, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», — сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры договорились оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества. Телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы.
До этого Путин сегодня созванивался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы было подчёркнуто, что азербайджанский лайнер несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, когда украинские БПЛА атаковали этот чеченский город. Также Путин принёс Алиеву извинения за то, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ.
Напомним, утром 25 декабря возле аэропорта в Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика AZAL, который летел из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. Выжили 29, включая девять россиян. Борт МЧС доставил их в Москву. СК РФ, Азербайджана и Казахстана возбудили уголовные дела.
ТАСС / Рамиль Ситдиков