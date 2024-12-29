Алиев заявил, что разбившийся самолёт AZAL был повреждён «вследствие обстрела с земли»

Разбившийся вблизи казахстанского Актау азербайджанский самолёт получил повреждения «вследствие обстрела с земли». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, окончательная версия станет известна после вскрытия чёрных ящиков.

«Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолёт получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолёт был приведён в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV.