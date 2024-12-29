Алиев заявил, что разбившийся самолёт AZAL был повреждён «вследствие обстрела с земли»
Алиев: Разбившийся у Актау самолёт был повреждён «вследствие обстрела с земли»
Разбившийся вблизи казахстанского Актау азербайджанский самолёт получил повреждения «вследствие обстрела с земли». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, окончательная версия станет известна после вскрытия чёрных ящиков.
«Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолёт получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолёт был приведён в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV.
Азербайджанский лидер добавил, что из-за стрельбы с земли сильно пострадала хвостовая часть лайнера. Алиев также подчеркнул, что в Баку не считают случившееся намеренным.
Напомним, утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане рухнул самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажиров выжили. Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и извинился за инцидент, произошедший в воздушном пространстве РФ.
ТАСС / Сергей Карпухин